L'Hydroplane révèle les mystères de l'eau et de l'air sur les berges du Nord

Impossible de le rater avec son énorme ballon blanc qui le surplombe ! L'Hydroplane de la compagnie lilloise Transport culturel fluvial a repris la route des rivières des Hauts-de-France. Après avoir sillonné le canal de la Somme l'été dernier entre Frise et Cappy, il vogue cette année sur les canaux et rivières du Nord.L'Hydroplane est en fait un musée flottant qui accueille les curieux interpellés par sa drôle de tête !Dans cet espace instable, on nous raconte des histoires d'air et d'eau à travers l'évocation d'un personnage mi réel, mi fictif, Marthe Auvelin. Aérostière, femme savante, poète, inventeur, grande rêveuse inspirée par l'esprit des éléments, aventurière et visionnaire née en 1895, elle sert dans l’armée pour le transport en ballons de blessés lors de la Première Guerre mondiale. En 1947, elle imagine l'Hydroplane pour étudier les flux hydrauliques et les masses d’air.Parsemée d'informations scientifiques, l'histoire voyage entre faits avérés et chimères. L'imagination est au service de la connaissance et réciproquement. Pari réussi pour la compagnie lilloise dont la vocation est de faire voguer la culture au plus près des habitants avec ce spectacle gratuit.La Bassée (59) : Le jeudi 12 et vendredi 13 juillet – de 14h30 à 18h- Port de la BasséeLille (59) : les samedi 15 et dimanche 16 septembre – de 14h30 à 18h – Écluse du Grand Carré – Journée du patrimoine en partenariat avec VNF. Les samedi 13 et dimanche 14 octobre – de 14h30 à 18h – Gare d’eau de Lomme – Week-end Gare d’eauHouplines (59) : samedi 20 et dimanche 21 octobre – de 14h30 à 18h – Écluse d’HouplinesRéservations ou renseignements : Compagnie Transport culturel fluvial . Nombre de places limité à 20.