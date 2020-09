Ilévia - MEL : on peut désormais payer son ticket de bus par SMS (mais c'est plus cher)

Le prix du titre unitaire doit être de 1,70€. C’est encore une énième méthode pour faire payer davantage aux usager.e.s.

Assez d’être pris pour des idiots par @ilevia_actu. Il fait rétablir la vérité, ce nouveau service est un bon en arrière pas une avancée. — Usager.e.s Transports MEL (@UsagersTranspol) September 2, 2020

Envoyez « BUS » au 93059. C'est la nouvelle formule proposée par Ilévia pour acheter son ticket de bus. Le reseau de transports de la métropole européenne de Lille (MEL) complète ainsi son offre de vente (guichets, distributeurs automatiques du réseau, points Pass Pass...). Il pallie aussi le fait qu'on ne peut plus acheter de tickets à bord des bus."Cette solution de dépannage permet de faciliter les déplacements en bus des voyageurs occasionnels", explique Ilévia. Le titre acheté par SMS, coûte 1,90 € mais attention, il n'est valable qu'une heure et uniquement sur les trajets effectués en bus uniquement (pas dans le métro et le tramway).Ce tarif fait réagir le collectif des Usagers de transports de la MEL. "Le prix du titre unitaire doit être de 1,70€. C’est encore une énième méthode pour faire payer davantage aux usager.e.s. Assez d’être pris pour des idiots par Ilevia. Il fait rétablir la vérité, ce nouveau service est un bon en arrière pas une avancée."Un ticket Ilévia coûte effectivement 1,70€ à l'unité et il permet de circuler sur tout le réseau et tous le smoyens de transport. Acheter par SMS, c'est donc peut-être pratique mais plus cher.