Illies : il exhibe une arme et menace les clients d'une jardinerie, puis se rend de lui-même à la gendarmerie

C'est un coup de sang qu'il n'a pas tardé à regretter. Un homme s'est rendu de son propre chef à la gendarmerie peu après avoir proféré de violentes menaces à l'encontre de la clientèle d'un commerce, à Illies (Nord), entre Lille et Béthune.Les faits se sont produits vers 11 heures, samedi 11 avril, dans une jardinerie de la commune. Ce client, qui souffre d'un handicap, aurait refusé de faire la queue à l'entrée du magasin, dans le cadre des mesures de sécurité mises en place pour endiguer la progression du Covid-19.Une altercation s'est ensuivie entre ce client et le directeur du site, jusqu'à ce que ce client quitte l'enseigne, rejoigne son véhicule, saisisse une arme de poing et, la dissimulant dans son dos, retourne auprès du directeur. Il aurait alors exhibé l'arme en menaçant de revenir et de tuer tout le monde.Après avoir quitté les lieux, il n'a toutefois pas mis sa menace à exécution et s'est directement dirigé auprès de la brigade de gendarmerie de La Bassée, expliquant regretter son geste.