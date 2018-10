Ils tentent de voler une voiture à Téteghem, et provoquent une course-poursuite jusqu'à Marquette-lez-Lille

Il est 23h50 lundi soir, lorsqu'un personne habitant Téteghem, près de Dunkerque, signale à la police que des individus sont en train d'essayer de lui voler sa Peugeot 508, rue de la Branche. Les malfrats étaient munis d'un boîtier électronique, permettant le démarrage du véhicule.



À l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux, les voleurs prennent la fuite à bord d'une Citroën DS5 faussement immatriculée. Ils sont repérés un peu plus tard sur l'autoroute A25, roulant en direction de Lille. Sur instruction, un bouchon est mis en place par des effectifs de police de la région lilloise, à hauteur de la sortie Armentières.

Cinq herses lancées sur la route des fuyards

Alors que la DS5 est ralentie, les forces de l'ordre lancent d'abord trois herses "stop stick" sur son parcours, sans l'arrêter, puisqu'elle poursuit son chemin en empruntant la bande d'arrêt d'urgence. Une quatrième herse est déployée au niveau de la sortie Saint-André, puis une cinquième dans le secteur de Marquette-lez-Lille.



La voiture des fuyards termine finalement sa course dans une rambarde de sécurité, sans faire de blessé. Deux des quatre individus ont tenté de s'enfuir, en vain.



Âgés de 21, 22, 24 et 27 ans, ils ont tous été interpellés et placés en garde à vue.