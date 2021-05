Important incendie à Aniche : une centaine de pompiers mobilisés

Un gigantesque nuage de fumée noire plombe le ciel depuis l’aube. Cette nuit, vers 2h30, un témoin signale un début d’incendie sur le site de la société Galloo, rue du général Delestraint. 6000m3 de ferraille sont entassés sur ce terrain de 3000 m2. Du métal, des câbles, et des voitures compactées s’empilent sur 5 à 6 mètres de hauteur.

90 pompiers sont immédiatement dépêchés pour endiguer le feu qui se propage rapidement sur le site voisin. Trois centres du Pas-de-Calais sont appelés en renfort. Les flammes courent sur près de 7000 m2. D’importants moyens sont déployés : soixante véhicules, six lances à eau, plus de 4 km de tuyaux. Des drones équipés de caméras thermiques survolent la zone pour repérer les points chauds. L’incendie est circonscrit depuis la fin de la matinée mais les pompiers restent à pied d’œuvre jusqu’à ce soir, au moins. Une relève du personnel a été effectuée à 14h, pour assurer la sécurité des lieux et déblayer le terrain. Une collaboration interdépartementale a été mise en place avec les communes de Liévin, Hénin-Beaumont, et Bully-les-Mines.

Le Sdis du Nord (Service départemental d’incendie et de secours) précise que les relevés atmosphériques sont nuls, aucune pollution due à l’incendie n’est donc à déplorer.

« Les habitations des alentours n’ont pas été évacuées, elles n’étaient pas en danger » indique le responsable de la communication.

Cette nuit, le vent soufflait vers l’autoroute A21, des panneaux à message variable ont été installés pour indiquer la présence de fumées, sans pour autant perturber la circulation.

La cause de l’incendie reste pour l’instant indéterminée.