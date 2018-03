Inchy: un agriculteur promet 3000 litres de lait aux Restos du Cœur si sa vidéo est vue 10 000 fois

Don aux Restos du Cœur

Leaugmente peu à peu... Les quelques mots filmés par, dans le Nord, sont de plus en plus partagés sur les réseaux sociaux, comme l'ont repéré nos confrères de France Bleu Nord Objectif premier : participer au "", un défi lancé en Grande-Bretagne pour contrer les arguments des, qui se refusent à manger ou boire tout élément issu de l'élevage. "L'objectif c'était deagricoles", explique le jeune agriculteur.Sauf qu'à ce challenge, qui consiste à, l'agriculteur du Nord a choisi d'ajouter un défi: si la vidéo est vue plus de 10 000 fois, Sébastien Delva", sourit l'agriculteur. "Mais c'était l'occasion de communiquer sur ce qu'on fait et."qui travaille sur la même exploitation, il donne aux associations depuis près de 4 ans. "C'est elle qui a eu la démarche du don, mais elle ne voulait pas être filmée", sourit le salarié agricole. Alors il s'est dévoué... "Sur Twitter, je reçois pas malencourageants...", conclut Sébastien Delva.