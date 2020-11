INFOGRAPHIES. Nord : depuis un mois, 500 patients sont décédés de la Covid-19 dans les hôpitaux du département

Autant de décès que lors des deux mois de confinement au printemps dans le Nord

Un mort sur quatre lié à la Covid-19

Le nombre de contaminations baisse dans le Nord

C’est une donnée qui démontre, une fois de plus, l’intensité de la deuxième vague dans notre région, et particulièrement dans le département du Nord.D’après Santé Publique France, 502 décès de patients atteints de la Covid ont été enregistrés dans les hôpitaux du Nord entre le 12 octobre et le 12 novembre, soit plus de 40% des décès de patients Covid enregistrés dans les hôpitaux du département depuis le mois de mars concentrés sur un mois.Sur cette même période, plus de 6 décès sur 10 enregistrés dans les hôpitaux des Hauts-de-France ont eu lieu dans le Nord.Dans un bilan publié ce vendredi , l'Insee note d'ailleurs une hausse très nette des décès sur la période du 1er septembre au 2 novembre, sans toutefois l’attribuer directement à la Covid-19, même si "une accélération des décès quotidiens depuis la mi-octobre est très nette." Dans le Nord, une augmentation des décès de 17,2% par rapport à la même période en 2019 a ainsiété constatée.À titre de comparaison, 500 décès avaient été enregistrés dans les hôpitaux du Nord lors des deux mois de confinement au printemps dernier, entre la mi-mars et le 11 mai, date du premier déconfinement national.22 décès avaient eu lieu pour la seule journée du 3 avril dernier au plus fort de l’épidémie. Depuis le 1er novembre, ce triste record quotidien a été dépassé 9 fois sur les 12 premiers jours du mois, avec un pic atteint la journée du 6 novembre, enregistrant à elle seule 36 décès dans les hôpitaux du département.En France, 7704 décès ont enregistrés dans les hôpitaux sur la même période, soit un quart des décès depuis le mois de mars.Dans le département voisin du Pas-de-Calais, 156 décès ont été comptabilisés sur la même période, soit un tiers des décès enregistrés dans les hôpitaux du département depuis le début de la crise sanitaire.Lors de sa prise de parole jeudi 12 novembre, le Premier ministre Jean Castex a indiqué qu’actuellement, un décès sur quatre enregistré en France est lié à la Covid-19.Malgré la hausse des décès, le nombre de contaminations baisse dans le département. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, s'élève à 527 dans le Nord sur une semaine glissante à la date du 9 novembre. Il avait atteint son maximum fin octobre.Le taux de positivité des tests sur la semaine du 2 au 8 novembre atteint 20% dans le département. La semaine précédente, il dépassait les 22% dans le Nord.