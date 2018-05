Les Insoumis lorgnent sur la mairie de Lille, selon Adrien Quatennens



Candidat en 2020 ?

Le député du Norda confié dimanche quelorgnait sur la, oùest arrivé en tête à la présidentielle de 2017.Interrogé dans l'émission Dimanche e politique, sur France 3, sur d'éventuelles vues de LFI sur la ville dirigée par, M. Quatennens a répondu : "pas besoin d'une boule de cristal pour savoir que c'est le cas". "Jean-Luc Mélenchon a fait 30%, il est arrivé en tête" au 1er tour en avril 2017, a rappelé le député du Nord, ajoutant par ailleurs avoir conquis avecdeux circonscriptions jusqu'ici détenues par le PS."Evidemment que nous pensons dans la métropole lilloise avoir plusieurs pistes et que nous travaillons très activement" dans l'optique des élections, a ajouté M. Quatennens.Vise-t-il lui-même la tête de liste à Lille ? "Bien sûr que j'y travaille mais on ne fait pas de la politique pour soi", a répondu M. Quatennens. "La place que j'aurai dans le dispositif, elle reste à définir. On se prépare en tout cas", a-t-il conclu.Dans un sondage IFOP pour la Voix du Nord, publié en décembre, Martine Aubry récoltait 58% de satisfaction auprès de ses administrés. Pour préparer sa succession, elle avait appelé à ses côtés un proche,, ancien élu de l'Essonne et ex-ministre de François Hollande. Il a cependant échoué à se faire élire député dans le Nord en 2017.