Une interne du CHU de Lille se suicide

Une interne du CHU de Lille s'est suicidée 😢😔. Plus une année ne passe sans qu'un interne ne se suicide. pic.twitter.com/13w1OFdKrS — Et ça se dit Médecin‏ 🏥🚑📚 (@ecsdmed) January 9, 2020

"Cette jeune professionnelle a mis fin à ses jours dans la nuit de lundi à mardi", écrit le CHU de Lille dans un communiqué diffusé jeudi en interne, et apparu vendredi sur Twitter."Elle était prise en charge pour des problèmes de santé. Son geste nous affecte tous, en particulier ses collègues, confrères et consoeurs qui l'ont accueillie à son arrivée en novembre 2019", écrivent Frédéric Boiron, le directeur de l'établissement, Dominique Lacroix, le doyen de la faculté, et François-René Pruvot, président de la commission médicale d'établissement. "Notre communauté s'associe à la douleur de sa famille et de ses proches et se tient naturellement à leurs côtés"."Les équipes qui travaillaient avec elle ont été très choquées", a précisé une source au sein du CHU. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été déployée à partir de mardi matin au centre hospitalier. Dans un communiqué publié vendredi, le Syndicat national des jeunes médecins généralistes (SNJMG) "rappelle l'urgence d'engager des actions concrètes afin de mettre en place des conditions de travail décentes pour les internes qui ne mettront pas en danger ni leur santé ni celle des patient(e)s"."Ce n'est pas la première fois malheureusement qu'on est confronté à un interne qui met fin à ses jours", a souligné Emmanuelle Lebhar, porte-parole du SNJMG, tout en précisant ne pas connaître les circonstances du drame. "Les internes sont confrontés à des conditions de travail particulièrement exigeantes, ça peut conduire des situations d'épuisement physique et mental".