Jeumont : un homme retrouvé mort après avoir été éjecté de sa moto

Les pompiers sont alertés vers 19h45, dimanche soir, pour un accident de la route impliquant un motard qui avait chuté dans un fossé, sur la D649, à Jeumont, près de Maubeuge et de la frontière belge.Mais lorsque les secours arrivent sur place, ils ne retrouvent que la moto accidentée, pas son conducteur. "Nous avons déclenché l’équipe cynotechnique et drone en renfort pour approfondir les recherches et avons tenté la géolocalisation de son portable", explique le Service Départemental d'Icendie et de Secours du Nord (SDIS 59).Après de longues recherches, le motard a finalement été retrouvé en arrêt cardiaque. "Il a été déclaré décédé par un médecin sur les lieux", indique le SDIS.