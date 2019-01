Le jeune Burkinabé Abou Ouattara rejoint le LOSC

En National 2 pour commencer

Après le feu vert donné mardi par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) , moyennant encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert,, attaquant international burkinabé de 19 ans, rejoint les rangs des Dogues, où il retrouvera son compatriote, le gardien de but remplaçant Hervé Koffi., en provenance de l'école de football Salitas au Burkina-Faso. Il compte encore deux ans et demi de contrat avec le club Sang et Or de la région anversoise, mais n'a disputé qu'un seul match de "Jupiler League", en pro... c'était le 2 février dernier, contre La Gantoise. Le jeune attaquant n'avait disputé que les 11 dernières minutes de la rencontre.Selon la Gazet van Antwerpen , ce sont plutôt ses performances avec l'équipe nationale du Burkina-Faso qui lui auraient permis de taper dans l'oeil des recruteurs lillois dirigés par Luis Campos. Ouattara compte 5 capes avec les "Etalons".Le jeune attaquant burkinabé ne constituera pas un renfort immédiat pour l'entraîneur lillois Christophe Galtier. Il évoluera plutôt avec la Pro2, l'équipe réserve en National 2.