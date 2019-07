Jouets : l'enseigne nordiste Picwic s'unit avec Toys'R Us pour devenir PicWicToys

63 magasins, 1400 collaborateurs

Les sociétés "Luderix (Picwic) et Jellej Jouets (enseigne Toys'R Us) unissent leur force à partir du 19 juillet 2019 pour devenir PicWicToys, le n°1 français du jouet", écrivent-elles dans un communiqué commun. La nouvelle enseigne s'affiche désormais sur la façade des 43 ex-magasins Toys'R Us et "très prochainement" sur les 20 magasins Picwic, précise le communiqué, qui annonce également le lancement d'un "site internet unique".Par décision du tribunal de commerce d'Evry du 8 octobre 2018, Jellej Jouets, contrôlée par le fonds d'investissement Cyrus Capital, avait acquis les actifs et activités de Toys'R Us France, placé en redressement judiciaire, notamment ses 44 magasins spécialisés dans le jouet et son site internet.Puis, le 22 novembre suivant, Jellej Jouets avait notifié à l'Autorité de la concurrence son projet de prise de contrôle conjoint de la société Luderix International (propriétaire de PicWic) "au côté de l'indivision résultant de la succession de Stéphane Mulliez", le fondateur de l'enseigne nordiste, avait précisé en avril l'organisme, dans un communiqué autorisant le rachat."À l'issue de l'opération, au cours de laquelle Jellej apportera ses actifs au capital de Luderix, Luderix exploitera les magasins Toys'R Us France, Picwic et leurs sites internet", avait ajouté l'Autorité. "PicWicToys est le mariage de deux marques, de deux équipes professionnelles aux expériences et talents complémentaires", affirme Nathalie Peron-Lecorps, directrice générale de PicWicToys, citée dans le communiqué.La nouvelle enseigne, forte d'un réseau de 63 magasins, emploie 1400 collaborateurs. Selon Mme Peron-Lecorps, elle proposera à ses clients près de 20 000 références, avec une offre en puériculture enrichie et une gamme étoffée de loisirs créatifs, pour répondre à la tendance du "do it yourself" (faire soi-même), très en vogue actuellement.