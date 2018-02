Julien Doré cherche des artistes amateurs pour ses premières parties dans le Nord et en Belgique

Pour ma tournée VOUS & MOI ce sera vous qui assurerez les 1ères parties, rien de professionnel, juste vous & votre passion, au feeling #JDSolo #AcousticTour

https://t.co/YAbnygvnzC pic.twitter.com/JyuUmPQMM1 — Julien Doré (@jdoreofficiel) 23 février 2018

J-7 avant la sortie de VOUS & MOI l’album acoustique

Découvrez ici AFRICA en duo avec Dick Rivers#AcousticAlbum #VOUSetMOI https://t.co/HNNp4LqMR2 — Julien Doré (@jdoreofficiel) 23 février 2018

Les fans saluent sa générosité

Le chanteur Julien Doré lanceacoustique intitulée "Vous et moi"."Les amis je vous le dis, mes premières parties de cette tournée, ce sera vous !! (...) Si cette envie est enfouie, quelque part, peut-être même oubliée, nous irons la chercher, vous et moi", écrit-il."Je veux réveiller en vous une envie et la partager avec tous ceux présents, simplement et joliment." expliquele chanteur dans un message posté sur Tweeter vendredi 23 février, que vous pouvez voir ci-dessous.Pour postuler, il suffitprécise le chanteur."Rien de professionnel, juste vous & moi", écrit-il en référence au nom de sa tournée, dont l'album acoustique sort le 2 mars.Une initiative saluée par ses fans, qui ont souligné sur Facebook laet l'originalité de la proposition.Les concerts dans la région auront lieu le 28 avril au théâtre Sébastopol à Lille, les 19 et 20 juin au Colisée à Roubaix et le 1er juin au théâtre Royal de Mons.Toujours à la recherche d'innovation sur scène, le chanteur a d'ailleurs été nommé aux dernières Victoires de la Musique dans la catégorie "spectacle musical, tournée ou concert de l'année" pour sa précédente tournée.