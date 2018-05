L'oreille enchantée de Merlin Quel bonheur de pouvoir profiter de ces moments de plaisir et de partage avec nos enfants si rares depuis quelques temps!!! Pas certaine que l'aide ait permis d'aller plus vite mais bon, le sourire...

Ce samedi, c'étaient des motards, aux bécanes tonitruantes. Le 29 avril, c'était une randonnée doublée d'un concert et le 21, un gala de boxe thaï à Houplines...Les événements se succèdent au fil des mois pour soutenir le petit Merlin, trois ans. qui estqui lui ont consacré une association, " L'oreille enchantée de Merlin ".

Pouvoir entendre comme tout le monde

Lallaing : un appel aux dons pour pouvoir opérer Merlin, 3 ans, né avec une seule oreille

Olivier Coilliot, Président du Moto-club de Lallaing ; Aude Hebert, Maman de Merlin - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Didier Pithon et de Bertrand Théry. Montage de Michelle Vansteenkiste

Un tiers de la somme récolté

Leur but : rassembler suffisamment d'argent pour offrir au petit garçon une opération coûteuse de l'autre côté de l'océan Atlantique. "En France, au niveau du conduit auditif, ça ne se fait pas" regrette sa mère, Aude Hebert. "Au niveau du pavillon, ça se fait mais avec une méthode qui demande un minimum de trois ou quatre interventions qui sont extrêmement douloureuses et qui ne peuvent pas se faire avant l'âge de neuf ans.""On se tourne vers les États-Unis où ça nous demande effectivement cinq semaines à passer sur place, un budget assez conséquent,dans un an et demi pour lui permettre à cinq ans d'avoir ses deux oreilles et de" ajoute-t-elle.En attendant,, ce samedi matin, "pour récolter un peu de fonds pour le petit" rapporte Olivier Coilliotprésident d moto-club de Lallaing. "On a la chance d'avoir le temps, on a la chance d'avoir du monde !"L'opération, dont le coût s'élève à, est prévue pour novembre 2019 maisà travers les événements comme celui-ci ou via sa cagnotte en ligne Leetchi , sur laquelle il est encore possible de donner.En attendant, les motards partent pour mieux revenir :à participer à un grand rassemblement au profit de l'association et du petit Merlin.