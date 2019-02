Landrecies : un mort et quatre blessés, dont une mère et ses trois enfants dans un accident de voiture

Un septuagénaire a été tué et une mère et ses trois enfants ont été blessés dans un accident de la route survenu à Landrecies, dans l'Avesnois.



Le choc s'est produit mercredi vers 15h30, sur la D934. Deux voitures se sont percutées dans des circonstances encore inconnues. Un homme âgé de 78 ans, qui se trouvait seul dans l'une des voitures, a été désincarcéré par les secours et fait l'objet d'une tentative de réanimation, en vain. Il a été déclaré décédé sur place.



Dans l'autre voiture se trouvaient quatre personnes, une femme de 36 ans et ses trois enfants âgés de 13 ans, 10 ans et 8 mois. Tous les quatre ont été hospitalisés au Centre hospitalier de Cambrai "pour bilan complémentaire", indique le SDIS du Nord.