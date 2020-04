Une jeune femme a perdu la vie, vendredi 17 avril en fin d'après-midi, à la suite d'un accident de Buggy sur la commune de Lecelles (Nord), entre Saint-Amand-les-Eaux et la frontière belge.Le drame est survenu vers 16 heures, à proximité de la station d'épuration. Lorsque les secours de Saint-Amand et d'Orchies sont arrivés sur les lieux, le buggy était retourné dans un ruisseau.La victime,une jeune femme de 29 ans, était en arrêt cardio-respiratoire. Les secours ne sont pas parvenus à la réanimer et elle a été déclarée décédée sur place.