Lecelles : une voiture percute la façade d'une maison, deux morts et deux blessés graves

Un homme et une femme ont perdu la vie vendredi soir dans un accident de voiture à Lecelles, près de Saint-Amand-les-Eaux.



Le drame s'est produit sur la route de Tournai, vers 22h30 lorsqu'une voiture a percuté la façade d'une maison. Le mur de briques s'est écroulé sous le choc.



Une septuagénaire dans la maison

Les quatre victimes occupaient la voiture : un homme de 32 ans et une femme de 35 ans sont décédés. Deux autres hommes ont été grièvement blessés et transportés au Centre hospitalier de Valenciennes. Ils sont âgés de 30 et 41 ans.



Une dame de 74 ans vivait seule dans la maison. Elle n'a pas été blessée, mais va être relogée par sa famille.



Une unité de sauvetage déblaiement a contrôlé la façade de l'habitation pour prévenir tout risque d'effondrement, mais des barrières ont été installées pour éviter que quiconque s'en approche. L'intervention s'est terminée vers 2h30.