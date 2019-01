Lesquin : un motard blessé et des bouchons après un accident sur l'A23

Un motard a été blessé ce mardi 15 janvier à la suite d'un accident survenu dans la matinée. Les faits se sont produits vers 8h25 sur l'A23 dans le sens Valenciennes-Lille, à hauteur de Lesquin (PR1+800), dans la métropole lilloise.



On ne connaît ni les circonstances exactes de l'accident, ni l'état de la victime qui se trouve au sol. Le SMUR n'ayant pas été envoyé sur place, on peut supposer qu'il ne se trouve pas dans un état grave.



L'intervention est toujours en cours à 9h30. La voie de gauche a par ailleurs été neutralisée et un bouchon de 14 km s'est formé en amont.