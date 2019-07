Ligue 1 : le match LOSC - Saint-Etienne reporté à cause du sommet G7 à... Biarritz

"En raison de l’organisation du G7 en France du 24 au 26 août 2019, le Ministère de l'Intérieur a exigé le décalage de trois matchs de la 3ème journée de Ligue 1 Conforama", annonce ce jeudi la Ligue de Football Professionnel, dans un communiqué La rencontre entre le LOSC et Saint-Etienne, prévue le week-end du 24 août au Stade Pierre-Mauroy, en fait partie, de même que les matches Nice-Marseille et Lyon-Montpellier. "Ces trois matches se joueront donc le mercredi 28 août 2019, première date possible", ajoute la Ligue.La LFP ne donne pas davantage d'explications. Le sommet du G7 réunira pendant trois jours les chefs d'Etat de sept des pays les plus riches du monde (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni). La France ne l'a plus accueilli depuis 2011, à Deauville, en Normandie. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a promis début juillet "une mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité intérieure" et "un dispositif à la hauteur des risques, notamment le risque terroriste".