Ligue 2 : Valenciennes arrache la victoire, Dunkerque craque sur la fin

Commençons par la belle histoire. A domicile, Valenciennes renverse Toulouse. C'est l'histoire d'un "hold-up". 19e minute, une mésentente de la défense toulousaine profite à Baptiste Guillaume qui trompe le gardien d'une frappe à bout portant.

𝘽𝙖𝙥𝙩𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙘𝙚 1⃣0⃣ 🔥



L'attaquant belge a inscrit hier soir face au @ToulouseFC son dixième but en @Ligue2BKT ! 👏 pic.twitter.com/zxaRT3xVGp — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) March 3, 2021

Ce sera le seul but du match. Le reste de la partie voit les assauts successifs de Toulouse repoussés par Prior, le gardien de Valenciennes. 23 tirs toulousains, dont 7 cadrés... et aucun but. Manque de réussite ou véritable show du gardien ? Sûrement un peu des deux. Quoi qu'il en soit, le VAFC prend trois points et se hisse à la 8e place du championnat.

L'USL Dunkerque, crucifié à la dernière minute

On joue les arrêts de jeu au stade Charléty. Certes, le Paris FC a maitrisé la rencontre de bout en bout, mais le tableau d'affichage reste toujours à 0-0. Mais dans le football, rien n'est jamais totalement figé avant le coup de sifflet final. 92e minute, mauvais dégagement du défenseur dunkerquois Ibrahim Cissé. Le défenseur parisien Ali Abdi se saisit du ballon, frappe... et parvient à tromper le portier dunkerquois Axel Maraval. De quoi avoir des regrets, tant le gardien nordiste s'était illustré tout au long du match, repoussant un à un les assauts parisiens. Sur le fil, Dunkerque finit par craquer. L'USL se classe 16e du championnat, à deux points de la zone rouge, synonyme de relégation.