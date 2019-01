Ligue 2 : Valenciennes s'incline face à Lorient

💬 Réginald Ray au micro de @F3nord : « Sur l’ensemble du match, notre défaite est injuste. Nous avons eu trop de déchets dans les transmissions en seconde période, nous avons eu du mal à emballer ce match. Les décisions contraires commencent à peser.. »#VAFCFCL 1-2 pic.twitter.com/5Ij3ayTv0r — Valenciennes FC (@VAFC) 25 janvier 2019

Il y a des matchs qui laissent des arrière-goûts amers. Celui de vendredi soir, entre le VAFC et Lorient, était de ceux là pour les Valenciennois. Après une bonne entame de match et une ouverture du score dès la 10e minute, les hommes de Réginald Ray ont concédé deux buts en deux minutes, laissant ainsi s'échapper la victoire.. Mais l'expulsion de Niakaté à la 38e minute offrait immédiatement une occasion à Lorient, qui la saisi grâce à un but de Le Goff (39e).Lorient met à profit sa supériorité numérique et, grâce à une défense valenciennoise mal organisée, inscrit son deuxième but.En seconde période, Valenciennes a attaqué, beaucoup, mais ça n'aura pas suffi., avant sa rencontre face à Ajaccio vendredi prochain.