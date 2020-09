Ligue 2 : victoire "référence" de Valenciennes contre Caen, "une claque" pour Dunkerque, battu à Rodez

A défaut de bien voyager (deux déplacements, deux défaites), Valenciennes se balade au Hainaut : 3 matches, 3 victoires.Emmanuel Ntim a inscrit le seul but du match d’une tête (10e) après un centre de Yacoub Abeid. Un but entre un défenseur et un latéral qui récompense la prestation du VAFC, solide défensivement (Valenciennes n’a toujours pas encaissé de but à domicile) et inspiré offensivement."On a vu un match abouti. J’attendais un match référence et c’en est un. On voulait faire un gros match après notre défaite à Dunkerque. On affrontait un gros morceau et on a fait un match costaud, intelligent. Je crois que ce match nous apportera de la confiance.""C’est une bonne déception, mais parfois, une claque comme ça peut vous remettre à l’endroit", confiait l’entraîneur de l’USLD à nos confrères de La Voix du Nord. La claque, c’est cette première défaite de la saison à Rodez (1-2). Et ce but ruthénois en fin de match, alors que Dunkerque tenait le nul après l’égalisation de Billy Ketkeophomphone sur penalty (21e).