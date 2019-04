Les Lillois perdent 114 heures dans les bouchons chaque année

Une étude de l’institut Inrix sur 200 villes mondiales. LILLE est la grande ville française qui a le moins d’embouteillages ! Continuons à les réduire.https://t.co/tsFp2bQyId — Martine Aubry (@MartineAubry) 5 avril 2019



Le temps perdu dans les bouchons augmente

Un automobiliste lillois passe perd en moyennedans les embouteillages, en période de fort trafic, le matin et le soir, en 2018. Le résultat vient de l'étude annuelle de, qui a comparé l'état du trafic danssur les cinq continents.Parmi les autres critères de classement : le temps nécessaire pour faire un kilomètre en centre-ville et la vitesse moyenne en centre-ville.Neuf villes françaises figurent dans le classement 2018 de l'INRIX, et Lille s'en sort le mieux. A l'inverse, la situation continue de se dégrader à: les automobilistes y perdent en moyennedans les embouteillages. "Lille est la grande ville française qui a le moins d'embouteillages", a réagi sur Twitter la maire de Lille,en réaction à la publication de l'étude.Mais la situation lilloise ne s'améliore pas. Le temps perdu dans les bouchonsen un an. La capitale des Flandres est donc remontée de huit places dans le classement. 181ème (sur 220), Lille est précédée d'et suivie de la capitale australienne,En centre-ville, il faut en moyennepour parcourir un kilomètre en voiture, aux pires heures de la journée contre neuf à Bordeaux et sept à Paris.En tête du classement, les villes les plus embouteillées restentet. Dans la capitale colombienne, les automobilistes perdent en moyenne 272 heures par an dans le trafic. Première ville française, Paris est 16ème, devant Marseille 55ème.