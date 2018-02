Lille : 250 personnes privées d'électricité toute la journée après un feu de transformateur

Un incendie e a privé plusieurs milliers de Lillois d'électricité, tôt ce mardi 6 février. L'incendie s'est déclaré vers 6h45 dans un transformateur électrique accolé à un immeuble situé rue de Cambrai, dans le quartier Moulins.



Le feu a été a été éteint par les pompiers avant de pouvoir se propager à l'immeuble, et n'a fait aucune victime.



En revanche, ce matin, de nombreux usagers de la rue de Cambrai et la rue de Maubeuge restaient touchés par la panne : "2000 personnes ont été brièvement privées d'électricité" après le sinistre, explique Enedis.



Un retour à la normale dans la soirée ?

Vers 10 heures, il n'en restait que 250, mais elles risquent d'attendre plus longtemps car "des travaux sont en cours pour ouvrir la chaussée et atteindre les câbles souterrains, qui ont brûlé."



Pour ces usagers, le courant pourrait revenir dans la soirée.