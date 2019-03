Lille 3000 : plus qu'un mois avant le début de l'Eldorado

A moins d'un mois du lancement de la 5e édition de Lille 3000, les créateurs s'activent

Reportage de Narjis Elasraoui et de Jean-Marie Barféty



Des projets artistiques participatifs

Eldorado, "un appel à la mythologie"

Lille 3000 : qu'est-ce que c'est ? En 2004, la ville de Lille est désignée Capitale Européenne de la Culture. Depuis, la ville a créé Lille 3000 pour "explorer les cultures et les problématiques de notre monde, tout en nous projetant vers la création contemporaine, l'innovation et le futur" selon les mots de la maire de Lille, Martine Aubry sur le site officiel du programme.

en 2015 a mis en avant la période allant de la Renaissance à la mutation du XXIe siècle pour "interroger la vitalité du monde d'aujourd'hui." Eldorado du 27 avril au 1er décembre 2019 qui porte sur le Mexique et le mythe d'une contrée fabuleuse cachée en Amérique du Sud qui l'a entouré pendant près de quatre siècles.

Le 27 avril prochain, Lille 3000 partet prend son envol pour le Mexique. D'ici l'ouverture de la 5e édition avec la grande parade, les créateurs s'activent pour fignoler les détails de leurs projets.Depuis cinq semaines, leest en train de constuire quatre oeuvres monumentales. Elles sont entièrement réalisées à partir de meubles de récupération. Leur projet, " Païtiti", veut faire de ces objets jetés ou inutilisés des totems à l'effigie des animaux. Par ce choix artistique, Jose Urteaga, un des artistes souhaite nous faire réfléchir. " Il y a une menace pour la forêt amazonienne. Nous avons besoin de représenter ces grands animaux qui viennent à Lille pour porter le message de la nature. L'homme cherche l'or dans la forêt amazonienne alors que son vrai trésor, c'est la nature."Au Colysée de Lambersart, l'artiste Julien Salaud, a mis en place unUne notion à laquelle il tient particulièrement :" C'est important de retisser du lien social parce que c'est la preuve qu'ensemble, on peut créer de grosses choses." Pour tenir le tempo, les bénévoles se donnent à 100%. Jacqueline, les lunettes sur le nez, est restée éveillée jusqu'à quatre heures du matin pour terminer son tissage de perles : "On travaille, mais moi je n'ai pas l'impression de travailler. Parfois, on arrive à 13 heures et on repart à 17 heures, et ça, depuis le mois de novembre mais c'est une énorme richesse."Caroline Carton, responsable des arts visuels pour Lille 3000 explique le choix du thème de cette édition 2019 : "Eldorado questionne les problématiques socioculturelles actuelles, contemporaines mais aussi fait appel àtoute la mythologie autour du mythe, de la quête, du rêve, du voyage."aux yeux de la maire de Lille,Lors de la présentation de l'édition 2019 en octobre dernier, elle s'était exprimée sur le sujet : "Le thème s'imposait dans nos sociétés qui, aujourd'hui, se replient sur elles-mêmes, y oublient parfois les grands enjeux que ce soit celui de la transition écologique ou celui des inégalités dans le monde ou dans notre propre pays."Pour cette cinquième édition, le programme sera dense., les Lillois et touristes pourront assister à de nombreuses expositions au Tripostal, au Palais des Beaux-Arts, à la Gare Saint Sauveur, mais aussi à des spectacles, découvrir du street art ou encore participer à des débats dans plus de 86 communes de la Métropole Européenne de Lille et dans les Hauts-de-France.