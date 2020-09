Lille : des accidents sur l'A25 et l'A1 provoquent d'importants ralentissements autour de la métropole

4 blessés sur l'A1

Un premier accident entre un poids lourd et une voiture, a priori matériel, s'est produit en début du boulevard périphérique sud de l’autoroute A25, à Lille en direction de Dunkerque. La voie de droite est neutralisée.Le sinistre, conjugué aux sorties de bureaux, a engendré 4 km de bouchons sur la N356 sens Roubaix/Lille, 12 km sur l'A1 dans le sens Paris/Lille dès Phalempin, 2 km sur le tronc commun A22 sens Tournai/Lille, 2 km sur la RN227 sens Gand/Lille et 2km sur l’A27 sens Tournai/Lille.Soyez prudent sur ces secteurs. Et si vous le pouvez, évitez d’emprunter l’autoroute A1 vers Lille à partir de Dourges, indiquent les autorités préfectorales.Vers 16h30, un autre accident impliquant sept véhicules a eu lieu sur l'A1 Lille-Paris, à hauteur de Carvin (Pas-de-Calais). Quatre personnes ont blessées, dont une gravement, selon les pompiers. La voie de droite et la centrale sont neutralisées. La sortie 18 Oignies est pour l'instant coupée.