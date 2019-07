Lille : l'aéroport de Lesquin va être fermé du 5 au 7 août

Les vols vont être assurés

D'importants travaux de rénovation de la piste principale auront lieu début août, nécessitant l'interruption du trafic du 5 août 23h00 au 7 août 14h00.

Des navettes gratuites pour desservir les aéroports proches sont mises en places. Tous les détails sur https://t.co/cc6xENZkMZ pic.twitter.com/OWeCRyryXa — Aeroport de Lille✈ (@Aeroport_Lille) July 18, 2019

Les compagnies concernées ► TUIFly repositionnera certains vols à l’aéroport d’Ostende (Belgique) et certains autre à Paris CDG Terminal 3

► easyJet repositionne ses vols à l’aéroport de Paris CDG Terminal 2D

► ASL France repositionne ses vols à l’aéroport de Paris CDG Terminal 3

► Aigle Azur repositionne ses vols à l’aéroport de Paris CDG Terminal 3

► TravelService/Smartwings repositionne ses vols à l’aéroport de Paris CDG Terminal 3

► Nouvelair repositionne ses vols à l’aéroport de Paris CDG Terminal 3



Attention pour ceux qui comptent voyager depuis l'aéroport de Lille-Lesquin au début du mois d'août. Le trafic aérien va être interrompu à partir du lundi 5 août, 23h, jusqu'au mercredi 7 août, 14h. La raison : d'importants travaux de rénovation de la piste principale, explique-t-on sur le site de l'aéroport Néanmoins, pas d'inquiétude. Les vols qui devaient s'effectuer ces jours-ci à l'aéroport de Lille-Lesquin seront simplement délocalisés à celui de Paris Charles de Gaulle (CDG), terminal 2 et 3, ou à celui d'Ostende, en Belgique. Des navettes gratuites seront mises en place à Lille-Lesquin pour desservir ces aéroports de dépannage pour les passagers concernés.Il n'y aura pas de réservation à faire pour ces navettes, seulement présenter son billet d’avion ou sa convocation à l’aéroport. Lille-Lesquin précise que "ce sont uniquement les passagers dont le vol initialement prévu au départ de Lille comme ceux de retour de voyage, avec initialement une arrivée à Lille [qui] pourront bénéficier de ces navettes.""Les travaux de rénovation de la piste principale sont indispensables et ont été planifiés pour minimiser autant que possible l’impact sur le programme de vols", tient à souligner l'aéroport de Lille-Lesquin.