Lille : affluence record pour le salon Emmaüs à la gare Saint-Sauveur

Une exposition de photos de l'Abbé Pierre

Vêtements, meubles, jouets…venus du Nord-Pas-de-Calais et des pays voisins ont remplisamedi. La septième édition du salon Emmaüs a attiré. Après avoir payé un euro de participation à l’entrée, ils ont pu acheter à prix modique les objets présentés.« Nous avons récolté 63 000 euros, c’est notre meilleur salon depuis qu’il se tient à la gare Saint-Sauveur », se réjouit, présidente d’Emmaüs Nord-Pas-de-Calais.Ce succès s’explique aussi par la campagne nationale lancée pour. Le salon s’accompagnait ainsi de plusieurs animations comme un spectacle de géants ou de danse flamande. L’événement était aussi soutenu par Lille 3000 et la ville de Lille qui avaient gratuitement mis à disposition d’Emmaüs la gare Saint-Sauveur.Les fonds récoltés à Lille iront financer les actions de l’association. « Généralement, on divise la somme en trois parts égales pour les mission de solidarité régionale, nationale et internationale », expliqueL’an dernier, l’argent du salon avait par exemple permis de financer les projets d’aide à l’insertion des demandeurs d’asile (AIDA) ou la communauté de la Halte Saint-Jean à Saint-André.Comme chaque année, les vêtements comme le linge de maison ou les jeans ont été victimes de leur succès. « Mais tous les stands ont fait un carton, mieux que l’année dernière », nuanceEntre deux bonnes affaires, les chineurs pouvaient profiter d’une exposition de photos de l’Abbé Pierre dans les Hauts-de-France. Son célèbre appel de 1954 a directement inspiré la création dePrès de 70 ans après, Emmaüs va commémorer en novembre la rencontre de 1949, à l’origine de la première communauté de l’association.