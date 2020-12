Lille : un calendrier de l’avent en podcasts pour soutenir commerçants et créateurs

Un podcast par jour jusque Noël

"Niché au coeur du pôle Nord Pas-de-Calais, les plus chouettes lutins créateurs et commerçants travaillent d’arrache-pied pour t’offrir le plus beau des Noël. Tu rêves de les rencontrer ? Ton voeu sera bientôt exaucé. Chaque jour jusqu’à Noël, un nouveau lutin viendra te conter son histoire." Extrait du générique du podcast La Maison du Père Nollille

Soutien aux créateurs et commerçants de la métropole

Au premier jour du mois de décembre, les sapins sont installés dans les maisons et les calendriers de l’avent sont en bonne place, prêts à être ouverts pour déguster un carré de chocolat et entamer le décompte jusque Noël.À Lille, un calendrier de l’avent d’un nouveau genre a été lancé par Elise Bultez. Il est sonore, construit sous la forme de podcasts… et solidaire des commerçants et créateurs de la métropole lilloise. On vous explique le concept inédit.Pour les non-initiés, un podcast est un contenu audio numérique que l’on peut écouter n’importe où. De nombreuses émissions de radio se déclinent en podcast et des contenus audio inédits sont créés sous cette forme.Elise Bultez n’en est pas à son coup d’essai. À la tête d’un podcast sur les questions de parentalité, cette lilloise réfléchissait à un moyen original d’aider les commerçants qu’elle aime à l’approche des fêtes. "Je me suis rendue compte qu’avec la crise sanitaire, beaucoup de monde a envie de se recentrer sur le local, mais peu d’entre eux ont des idées de cadeau", a-t-elle constaté.Alors l’idée lui est venue d’aller tendre le micro à des créateurs et des commerçants de la métropole pour expliquer leur concept et soumettre chaque jour de nouvelles idées de cadeaux aux auditeurs. Chaque épisode dure en moyenne cinq minutes et est posté sur les plateformes de podcast à 7 heures tapante . Son nom, la Maison du Père Nolille.Au-delà des idées de cadeaux, la démarche est militante. "Le but, c’est d’amener les consommateurs à acheter local pour Noël" résume Elise Bultez. Et le choix est large. "Il va y avoir des boutiques de déco, de la nourriture, des restaurants, des marques de prêt à porter, des illustrateurs…"Dans le premier épisode par exemple, diffusé le 1er décembre, on fait la connaissance de Clémence, créatrice lilloise de la marque le Colonel , qui vend "des accessoires cool et stylés avec des imprimés qui déchirent et un peu de prêt-à-porter." Elle propose par la suite quelques idées cadeaux… et un code promo.Pour inciter les auditeurs à consommer local, chaque commerçant ou créateur participant propose une promotion valable 48 heures après la diffusion de l’épisode pour inciter les lillois à acheter dans la métropole.Une manière originale de décompter les jours jusque Noël, tout en aidant les commerçants durement touchés par la crise sanitaire actuelle.