Lille : une chauffeuse de bus d'Ilévia poursuivie jusqu'au dépôt et menacée par un couple après une altercation

Selon la police, tout commence jeudi soir, vers 19h, boulevard Vauban, à Lille : un différend routier oppose un couple à bord d'une voiture et une femme de 46 ans qui conduit un bus d'Ilévia (ex-Transpole).



La femme qui se trouve dans la voiture monte à l'intérieur du bus et menace une première fois la chauffeuse avec une bombe lacrymogène, avant de regagner son véhicule, conduit par un homme.



Lorsque le bus repart, il est suivi par la voiture qui va le poursuivre jusqu'au dépôt de Sequedin. Cette fois, c'est le conducteur qui sort et menace la conductrice du bus avec un haltère.



La police est alors alertée mais à l'arrivée des forces de l'ordre, le couple a déjà pris la fuite. Des images de vidéosurveillance devraient toutefois permettre une identification.