Lille : le CHRU regrette “de ne pas avoir pu informer immédiatement la famille” de Fabienne Lemaitre

Lille : de nombreuses questions après la découverte d'une patiente décédée dans un ascenseur du CHRU

Un silence requis par la police

Une autopsie ce mardi

Lundi 25 décembre au matin, le corps sans vie d'une patiente de 53 ans a été découvert dans un ascenseur de service de l'hôpital Claude Huriez de Lille.Fabienne Lemaitre, admise pour une maladie touchant le foie, était portée disparue depuis le samedi 23 décembre au soir.de l'hôpital Claude Huriez dans la soirée de samedi à dimanche en y laissant ses effets personnels et sa disparition a été signalée par les équipes soignantes à la police", comme l'a précisé le service communication de l'hôpital.Cette disparition "a été considérée par l'équipe soignante comme inquiétante puisque cette patiente devait poursuivre son hospitalisation et qu'", a ajouté l'hôpital.C'est un agent d'entretien qui a découvert le corps sans vie de la patiente lundi 25 décembre à 7 heures, en appelant l'ascenseur. Ses proches n'en ont étéC'est un agent de police, et non l'hôpital, qui les a prévenus autour de 13 heures lundi.Le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille dit regretter "de ne pas avoir pu informer immédiatement et directement la famille". Mais cela fait suite àde ne pas communiquer immédiatement, ni à la famille, ni à la presse pour les besoins de l'enquête.De nombreuses questions restent encore sans réponse. Combien de temps Fabienne Lemaitre a-t-elle passé dans cet ascenseur ? Pourquoi n'a-t-elle pas pu être retrouvée plus tôt ?pour "recherche des causes de la mort", a indiqué mardi le parquet. De son côté, l'hôpital affirme ignorer depuis combien de temps cette femme était dans cet ascenseur. L'appareil utilisé pour déplacer les poubelles et le linge est accessible à n'importe qui, mais son déplacement entre les étages nécessite un badge, selon un syndicaliste du CHRU.a-t-il précisé."Les causes de sa mort sont pour l'heure inconnues", a indiqué la police. Selon le parquet,ce mardi.