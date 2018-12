Lille : cinq hommes interpellés après avoir passé à tabac un policier à l'entrée d'une discothèque

Cinq hommes, tous âgés d'une vingtaine d'années, ont été interpellés dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 décembre à Lille, après une violente agression contre un policier qui n'était pas en service.



Les faits se sont produits dimanche vers 3h50, devant une discothèque de l'avenue du Peuple belge dans le Vieux-Lille. Les effectifs de la Brigade anti-criminalité (BAC) constatent la présence d'un homme allongé par terre, le visage ensanglanté.



Rixe entre jeunes et vigiles Des témoins expliquent alors aux agents que cinq individus alcoolisés ont tenté d'entrer de force dans une discothèque, déclenchant une rixe avec les portiers qui refusaient de les laisser entrer.



Un policier de 26 ans, qui n'était pas en service ce soir-là, décline alors sa fonction et est roué de coups. On ignore la gravité de ses blessures, mais ce dernier a pu se rendre au Centre hospitalier régional par ses propres moyens.



Les agresseurs ont été repérés un peu plus tard, toujours en état d'ivresse, et ont été interpellés pour violences aggravées. Ils sont âgés de 21 à 28 ans.