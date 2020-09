Lille : contrainte de fermer la nuit, la brasserie "La Chicorée" déverse ses moules invendues devant la préfecture

© YANN FOSSURIER / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Le bac de moules invendues qui se trouvait devant La Chicorée, dimanche. • © THOMAS MILLOT / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Un geste fort et une odeur persistante de moule. Les propriétaires et employés de la brasserie "La Chicorée", place Rihour à Lille, ont protesté à leur manière ce lundi 7 septembre contre l'arrêté préfectoral qui ont contraint les bars et restaurants à clore leurs portes à minuit , samedi, et à 0H30 pendant deux semaines.Le restaurant, connu pour rester ouvert toute la nuit, a perdu une grande partie de sa clientèle – la nuit représente 10 à 15% de son chiffre d'affaires – et a ainsi déversé un immense tas de moules invendues devant le siège de la préfecture du Nord, place de la République.Samedi, pour endiguer la circulation du Covid-19, la préfecture du Nord avait pris la décision de faire fermer les bars et restaurants à minuit afin de prévenir "tout comportement de nature à augmenter ou favoriser le risque de contagion en cette période de rentrée étudiante".Ce qui devait ne durer qu'une nuit s'est finalement prolongé, le lendemain avec le placement du Nord en "zone rouge" : restaurants, débits de boissons et assimilés ou encore commerces d’alimentation générale doivent désormais fermer de 0H30 à 6H00.