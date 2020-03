Lille : démantèlement d'un réseau de trafic de drogues, 6 suspects déférés

Mardi, les forces de police, dont le RAID, avaient interpellé dix personnes dans le cadre d'une enquête sur un réseau de trafic d'héroïne et de cocaïne dans le quartier de Moulins, situé dans la partie sud de Lille, a-t-on ajouté de même source.



Cette opération faisait suite à deux mois de surveillance de la Force de réponse immédiate (FRI), une cellule présentée comme unique en France, composée d'une quinzaine d'enquêteurs et spécialisée dans le démantèlement de ces filières, sur l'agglomération lilloise.



Outre la marchandise, les policiers ont saisi plus de 76 000 euros lors des perquisitions.