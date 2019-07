Lille : deux cinémas “Art et Essai” vendus au groupe UGC

Le Métropole et le Majestic "conserveront leur identité"

L'arrivée d' un multiplexe Pathé de 15 salles à l'horizon 2021 à Lille-Sud bouleverse déjà le paysage des salles obscures dans la capitale des Flandres. La semaine dernière, deux cinémas "Art et Essai" - le Majestic et le Métropole - ont ainsi été cédés par leur propriétaire indépendant, Michel Vermoesen, au groupe concurrent UGC, installé rue de Béthune."Conscient des difficultés à venir avec l’arrivée d’un nouvel opérateur national sur Lille pour maintenir économiquement une programmation favorisant la diversité et la diffusion de cinématographies rares, Michel Vermoesen cherchait le moyen de pérenniser son action "Art et Essai " initiée à Lille depuis plus de 30 ans", explique un communiqué diffusé ce jeudi par UGC.Que les cinéphiles habitués du Majestic (situé lui-aussi rue de Béthune) ou du Métropole (rue des Ponts de Comines) se rassurent, cette vente ne devrait rien changer à la programmation. "Le Métropole et le Majestic de Lille (...) conserveront leur identité, leur dénomination et leur ligne éditoriale "Art et Essai", auxquels Michel Vermoesen demeurera associé comme conseil", assure l'acquéreur. "UGC disposera désormais en coeur de ville d’un pôle cinéma cohérent et dynamique avec une offre cinématographique de qualité et très diversifiée."L'accord a été conclu le 10 juillet. Il prévoit en contrepartie la cession, par UGC, de deux autres cinémas du Nord - Le Palace de Cambrai et Les Lumières d'Amentières - à la société Clap Ecran, créée par Michel Vermoesen et sa fille Delphine.