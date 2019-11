Lille, Dunkerque, Calais : les gilets jaunes appellent à se rassembler pour le premier anniversaire du mouvement

Retour sur le mouvement de gilets jaunes après un an de manifestations



Quels sont les lieux de rassemblement dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

Depuis un an, le gilet jaune Erick Danckeart manifeste chaque samedi à Lomme

De nouveaux combats ont émergé

Le 17 novembre 2018, 282 000 manifestants se rassemblaient pour la première fois autour des ronds-points et des péages à travers la France. Depuis, le mouvement social s'est essoufflé mais les gilets jaunes entendent profiter de ce week-end anniversaire pour se remobiliser partout dans le pays.Plusieurs milliers de personnes sont attendues à Paris mais "l'acte 53" se déclinera dans tout le pays. Plus de 270 actions sont annoncées tout le week-end sur Facebook, réseau social favori des gilets jaunes.À Lille, la manifestation débutera à 13h, place de la République, comme depuis le début de mouvement. Sur les réseaux sociaux, les gilets jaunes annoncent des rassemblements prévus jusqu'à dimanche 17 novembre en soirée.À Dunkerque le rond-point du Faubourg de Cassel est occupé depuis ce matin, rapporte Le Phare Dunkerquois . Le rond-point des Parapluies est lui aussi réinvesti. Il y a un an, les manifestations avaient débuté dès le vendredi soir, la veille du lancement officiel du mouvement. Du côté de Sin-le-Noble, des appels ont été lancés dès ce matin pour revivre l'esprit des premières semaines Dans le Pas-de-Calais, des rassemblements sont prévus à Arras mais aussi sur les ronds-points désormais connus du Bateau à Calonne-Ricouart, d’Intermarché à Saint-Pol-sur-Ternoise et de Jardiland à Calais.Un an après, les multiples revendications de la vaste contestation, née de l'opposition à une taxe sur les carburants, demeurent : baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, retour de l'ISF, référendum d'initiative citoyenne... Les 17 milliards d'euros depuis débloqués par le gouvernement n'ont pas calmé la grogne ni amélioré le quotidien des manifestants.Le gilet jaune Erick Danckeart nordiste fait les comptes. Depuis un an, il manifeste à Lomme. Pour lui, les améliorations ne sont pas satisfaisantes :"J'ai un petit 60 euros sur les 300 euros qui me manquent. Donc je reste et je continue", maintient le manifestant qui n'a pas manqué un samedi de mobilisation depuis le début du mouvement.Les gilets jaunes se sont emparés de nouvelles causes qui modifient les contours du mouvement. Ainsi cet après-midi à Lille, ils feront front commun avec la marche pour le climat.Pour certains manifestants à travers le pays, ce week-end anniversaire est aussi l'occasion de préparer le 5 décembre prochain où une grève reconductible est prévue en France contre la réforme des retraites.