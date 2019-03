Lille : une esquisse de Rubens vendue 1,3 million d'euros aux enchères

Images de Bruno Espalieu

Vente d'un Rubens à Lille : les explications de Patrick Deguines, commissaire-priseur

Entretien réalisé par Yves Asernal et Bruno Espalieu.

La mise à prix était de 200 000 euros. La vente aux enchères, conduite par la maison Mercier, s'est finalement. C'est un acquéreur belge qui s'est offert cette oeuvre inconnue du peintre flamand(1577-1640).Avant d'arriver à Lille, cette toile a connu une histoire rocambolesque. "En mars 1620, on commande à Rubens 39 toiles pour le plafond de l'église des Jésuites d'Anvers", expliquait vendredi. Des œuvres de trois mètres sur quatre, qui seront achevées près d'un an plus tard, en février 1621.Rubens est alors aidé par une trentaine d'assistants. "Pour aider les élèves à réaliser ces œuvres, il fait des esquisses", ajoutait le commissaire-priseur. "Sur les 39 toiles, seules 33 esquisses avaient été retrouvées. La nôtre faisait partie des six disparues."L'esquisse "se trouvait dans la même famille depuis la fin du XIX". Une famille lilloise qui ignorait qu'elle avait un Rubens dans son grenier jusqu'à une récente succession. Le peinte refusait à l'époque de vendre ces esquisses "car il les considérait comme très précieuses", dixit Me Deguines.