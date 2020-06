Lille : tout l’été, une nuit dans un hôtel étoilé à partir de 30€ pour les habitants des Hauts-de-France

Une nuit de rêve à l’Hermitage, au Clarance, au Carlton, ou encore au Grand Hotel Bellevue pour un prix défiant toute concurrence… C’est le fruit de l’opération de reconquête touristique “L’été dans les étoiles”, lancée par le club hôtelier de la métropole de Lille et Hello Lille.

“La filière tourisme a été très impactée par la crise du coronavirus. L’idée est de proposer une offre aux habitants des Hauts-de-France car nous savons que la reprise se fera par le tourisme de proximité”, explique François Navarro, directeur de l’agence d’attractivité Hello Lille.

Le tourisme de proximité privilégié cet été

Le tourisme intrarégional semble en effet séduire après la crise du Covid-19. Selon une étude réalisée fin mai, commandée par l’Observatoire du Tourisme de la MEL, les habitants des Hauts-de-France sont les plus nombreux à avoir l’intention de visiter la métropole lilloise (64 %) devant les Franciliens (41 %) et les Belges (35 %).

[INFO TOURISME]

Quels visiteurs viendront à Lille cet été ?

📊 Retrouvez en 1 infographie les résultats de l'étude menée par l'Observatoire du #tourisme de la @MEL_Lille sur les intentions de départ en vacances vers la destination #Lille.



🔍Étude réalisée par le @CabinetGece pic.twitter.com/0ATFkYDROu — Hello Lille (@Hello_Lille) June 8, 2020

Pour François Navarro, la métropole de Lille doit s’adapter à ce tourisme de proximité : “Aujourd’hui, 70% du remplissage des nuitées hôtelières est lié au tourisme d’affaires, grâce aux meetings, aux congrès, etc. Avec l’annulation de nombreux événements et à la période estivale naturellement creuse, on doit rebondir et changer de cible.”

Une nuit dans un 5 étoiles pour 99€

Rebondir, grâce à l’opération “L’été dans les étoiles”. Du 1er juillet au 31 août 2020, 40 hôtels étoilés de la métropole proposent, aux habitants des Hauts-de-France uniquement, de découvrir leurs établissements à prix préférentiels. De 30€ la nuit pour loger en chambre double, petit déjeuner inclus, dans un hôtel 1 étoile, à 99€ pour un hôtel 5 étoiles.

Sous réserve d’un justificatif de domicile, il sera possible de réserver à partir du 15 juin, via l’office de tourisme de Lille, par téléphone. La présidente du club hôtelier de la métropole Kawtar Bansar assure que si la demande est au rendez-vous, l’offre le sera également : “Entre 15 et 20% des disponibilités en chambres des hôtels participants sont mises à la disposition de l’opération.”

Profiter de Lille et sa métropole sur quelques jours

Pour Claire Zodo, propriétaire et directrice de l’Hôtel Mercure de Roubaix, habituée à une clientèle d’affaires, “c’est une manière d’attirer une clientèle que l’on n’a pas l'habitude de recevoir, qui n’habite pas loin et qui veut profiter de l’ensemble la métropole, des musées, des activités, des événements, sur deux/trois jours et qui loge à l’hôtel pour pouvoir circuler en ultra-local”. Pour les habitants des Hauts-de-France, des tarifs préférentiels s’appliqueront donc cet été dans son 4 étoiles, passant de 110€ la nuit pour avec petit-déjeuner en moyenne sur la période estivale, à 60€.