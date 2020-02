Lille : fermeture des parcs, cimetières et du zoo à cause des vents violents

[ ALERTE MÉTÉO ]

En raison des vents violents signalés par @meteofrance les parcs et cimetières de Lille seront fermés à partir de 11h. Le zoo n’ouvrira pas.

Bonne nouvelle : Lille Neige accueillera le public de 12h et 19h. Seule l’activité « luge » ne sera pas proposée ⛸⛸ — Ville de Lille (@lillefrance) February 29, 2020

Mesures de précautions

Un nouvel épisode de vents violents va toucher la ville de Lille dans la journée. "Conformément à la procédure en cas d'alerte météorologique, l’ensemble des parcs de la ville et les cimetières seront fermés ce samedi 29 février à partir de 11 h. Le zoo, dont l’horaire habituel d’ouverture est 10 h, n’ouvrira pas aujourd’hui", a communiqué la Ville La mairie précise que Lille neige restera ouvert de 10 h à 19 h, en précisant que "l'activité luge ne serait pas proposée".La Préfecture rappelle aux usagers la conduite à tenir en cas de vents violents :- rester chez vous, dans la mesure du possible- limiter vos déplacements et limitez votre vitesse sur la route- éviter toute activité sportive extérieure- n'intervenez pas sur les toitures- ranger et fixer les objets sensibles aux effets du vent