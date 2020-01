Lille-Fives : priorité aux cyclistes avec la première vélorue du Nord

Sur cette route, les automobilistes n'ont pas le droit de doubler les cyclistes.

L'initiative inspirée des Pays-Bas était arrivée en France en 2017, lorsque Starbourg inaugurait sa première vélorue. Il s'agit d'une voie où les cyclistes sont prioritaires sur les voitures : ils peuvent rouler au milieu de la chaussée (dans les deux sens) et les voitures ne sont pas autorisées à les doubler.En 2020, c'est Lille qui aménage sa première vélorue. L' association droit au vélo ADAV et Sébastien Duhem, président du conseil de quartier de Fives ont travaillé pendant deux ans pour permettre au projet de voir le jour. Désormais, sur 800 mètres, la rue de Phalecque et la rue Cabanis seront reservées aux cyclistes même si les voitures y restent tolérées.Dès le 13 janvier, des panneaux de signalisation et du marquage au sol voyant seront mis en place pour guider les cyclistes... Et ne pas donner d'excuse aux automobilistes pour ne pas repsecter le nouveau code de la route.Fin janvier, la nouvelle règle sera mise en service.