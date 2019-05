À Lille, Florence Foresti interdit (et bloque) les téléphones portables pendant ses spectacles

Un accès toujours possible

Il y a les coups de gueule de certains artistes contre les téléphones portables – sonneries intempestives, lumières, diffusions de sketches sur les réseaux sociaux – et puis il y a ceux qui sautent le pas pour les interdire carrément.Florence Foresti fait partie de la deuxième catégorie, encore très timide en France puisque c'est la première à utiliser un dispositif de ce genre, pour ses deux spectacles " Épilogues " au Zénith de Lille, lundi soir et ce mardi soir. Objectif : « Protéger les artistes et leur création », selon Emilie Kindinis, la manager de l'humoriste. Le public est prévenu en amont, nous n'avons jamais eu de réclamations".Concrètement, l'humoriste utilise système américain Yondr : "À l’entrée de la salle, une pochette vous sera remise pour y glisser vos téléphones, celle-ci se bloquera automatiquement à l’entrée de la salle" détaille l'artiste sur son site internet . "Vous resterez en possession de votre appareil lors du spectacle et, au besoin, vous pourrez accéder aux postes de déverrouillage installés dans la salle". Le dispositif permet donc aux spectateurs d' avoir accès à son téléphone en cas d'urgence.Mais impossible d'assister au spectacle si vous n'êtes pas prêt à renoncer une heure ou deux à votre portable. "L'expérience Yondr fait partie intégrante du spectacle" justifie le site de Florence Foresti. "Vous ne pourrez pas accéder en salle si vous refusez de participer à ce dispositif". Le site précise que dans un tel cas, "aucun remboursement ne sera effectué".En novembre, quand Florence Foresti avait annoncé ce nouveau système, le producteur de spectacle Jean-Marc Dumontet s'était montré critique sur franceinfo : "J'ai l'impression qu'on s'adresse un peu à des enfants qui sont au collège en leur disant : "Il faut bien faire ses devoirs et il faut se comporter correctement". On est des adultes ! On peut expliquer aux gens. Ils doivent apprendre à mesurer leur addiction à l'égard de leur portable et à le laisser au fond de leur poche et leur sac pendant le spectacle. Je crois d'avantage à l'explication, à l'éducation, à la pédagogie qu'à la coercition."Au cours de son spectacle, Florence Foresti, joue, rapporte La Voix du Nord , de cette interdiction dans son spectacle sortant son propre téléphone et diffusant sur écran géant, une page de Google : « Ça vous avait manqué, hein ?! » L'humoriste va utiliser Yondr tout au long de sa tournée.Jack White, Alicia Keys ou Guns N 'Roses utilisent déjà ce même système lors de leurs concerts.