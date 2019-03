Lille : les “Gilets Jaunes“ demandent à Martine Aubry d'interdire ”symboliquement” l'usage du LBD

Les "Gilets Jaunes des Hauts-de-France" appellent ce samedi à une nouvelle manifestation, dans Lille, qui partira de la place de la République à 14h.



A cette occasion, ils demandent "symboliquement" à la maire socialiste, Martine Aubry de prendre "un arrêté municipal interdisant l’usage du LBD (lanceur de balle de défense) par les forces de l’ordre sur la commune de Lille". Un tel arrêté n'aurait en effet aucune valeur juridique, le maire d'une commune n'ayant aucun pouvoir sur la police ou la gendarmerie nationale.

Une urne face à la mairie

Les "Gilets Jaunes" indiquent qu'ils disposeront samedi une urne en face de la mairie pour que chacun puisse "déposer un courrier" encourageant Martine Aubry à effectuer une telle démarche.



"Alors que cette arme barbare a été dénoncée par le défenseur des droits, par les plus importantes ONG des droits de l’homme, par la commission européenne et même récemment par l’ONU, (le Premier ministre) Edouard Philippe déplore un usage insuffisant du LBD", justifient-ils dans un communiqué. "Visiblement, il préfère sacrifier quelques yeux supplémentaires de gilets jaunes plutôt que les intérêts privés de l’oligarchie financière parisienne."



On ignore pour le moment si la maire de Lille donnera une quelconque suite à cette requête.