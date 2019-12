Lille : la grève du 17 décembre prévoit des lignes de bus supprimées, le métro et le tramway au ralenti

Métro : la ligne 2 sera touchée

Tramway : deux fois moins de trains que d'habitude



Bus : certaines lignes supprimées, d'autres réduites

Dans le cadre de la grève contre la réforme des retraites, le réseau de transport en commun de la métropole lilloise sera perturbé mardi 17 décembre.Si la ligne 1 du métro fonctionnera normalement mardi prochain, la ligne 2 verra sa fréquence modifiée pendant les heures de pointe.Sur le tronc commun entre Lille Flandres et Croisé Laroche, il y aura un tramway toutes les dix minutes, contre un toutes les quatre à cinq minutes habituellement. Sur les branches de Roubaix et Tourcoing, un train passera toutes les 20 minutes, contre 8 à 10 minutes d'attente entre deux passages hors période de grève.Les bus sont les plus touchés par les manifestations de mardi. Les lignes 30, 32, 33, 34, 35, 36, 51, Z6 et MWR se circuleront pas. Même chose pour les Corolles 1 et 3, les Citadines CITT, CIT5, CITL, C10 et C11 et enfin la ligne scolaire 967 vers le collège Alphonse-Daudet à Leers.Sur les autres lignes, la fréquence et les amplitudes horaires seront réduites.Le transport de manière générale sera encore perturbé cette semaine, entre la SNCF et les routiers qui se mobilisent contre la réforme des retraites.