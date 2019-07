Lille : de gros travaux sur la voie rapide urbaine jusqu'à mi-août

3 phases de travaux

Une route "en fin de vie"

Ça risque de boucher sur la voie rapide urbaine de Lille cet été, en direction de la Belgique. À partir de 21h, ce mardi 23 juillet, la RN 356 va subir des travaux de rénovation dans le sens Lille-Belgique, jusqu'au dimanche 18 août, 21h, a annoncé la direction interdépartementale des routes Nord (DIRN). Les travaux vont se dérouler en 3 temps. Premièrement, du 23 juillet au 1er août, entre Fives et la Pilaterie.Deuxièmement, du 2 au 8 août, entre Fives et Wasquehal.Enfin, du 9 au 18 août, entre la Pilaterie et Wasquehal.Le chantier, qui va se dérouler jour et nuit, a pour but de rénover en profondeur la chaussée. La voie rapide urbaine dessert l'est de l'agglomération lilloise et voit passer 120 000 véhicules par jour.Très abîmée par les infiltrations d'eau et le passage des poids lourds, cette route était "en fin de vie", explique la DIRN, selon les informations de France Bleu . Durant toute la durée des travaux, les usagers conduiront sur la voie d'en face et la vitesse sera abaissée.En 2018, un chantier équivalent avait eu lieu sur la RN 356, mais dans le sens Belgique-France. Aujourd'hui, c'est l'autre portion, Lille-Belgique, qui va donc être rénovée. Prévoyez plus de temps que prévu si vous devez voyager sur ces portions de route, prévient la DIRN. Tous les détails sur le site de la DIRN