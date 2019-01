Lille : l'homme visé par des tirs à un barrage de police a succombé à ses blessures

Une affaire de voiture volée ?

Manque de transparence

L'homme touché par des tirs de la police lilloise à un barrage et hospitalisé dans un état grave depuis un mois n'a pas survécu à ses blessures. "explique l'avocat de sa famille MAbderrahmane Hammouch, confirmant une information de La Voix du Nord Les faits s'étaient produit levers 6h40, rue Solferino. La Brigade anti-criminalité (BAC) de Lille avai, lorsque deux individus – dont la victime – sont "venus pour reprendre le véhicule volé" précisait à l'époque une source policière.Le passager, en descendant du véhicule, est aussitôt interpellé par les policiers mais "le conducteur a, lui, foncé délibérément sur le fonctionnaire de police, qui a fait usage de son arme et l'a touché" poursuivait cette source. Le jeune homme degravement touché, avait été transporté au Centre hospitalier Salengro.Ces informations sont celles fournies par la police, mais l'avocat des proches du jeune homme déplore de n'avoir accès à aucune information concernant le dossier. Une enquête interne a été ouverte pour déterminer dans quelles circonstances l'agent de police a ouvert le feu, mais aucune information judiciaire n'a été ouverte."Ce que souhaite la famille, c'estet l'accès à des éléments de l'enquête" souligne MHammouch ", Nous voulons des réponses précises aux questions précisent que se pose la famille."Surtout, l'avocat estime que le décès du jeune homme a changé la donne. "Il me semble important qu'une information judiciaire soit ouverte."Si elle reste dans le flou, les proches du jeune homme ne s'interdisent pas de