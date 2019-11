Lille : Ilévia lance une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes dans les transports

Ilévia : campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes

Reportage d'Aldric Lahiton et Emmanuel Quinart.

Depuis ce lundi, deux comédiens interprétent dans le métro lillois des scènes de harcèlement à bord des transports en commun. Le quotidien malheureusement de nombreuses femmes qui empruntent le réseau Ilévia.Depuis neuf mois, l'opérateur dénombre plus de 150 cas d'agressions déclarées. Pendant toute la semaine, une campagne se déroule pour lutter contre ces violences sexistes : affichage, nouvelles bornes d'appels à l'aide, échanges sur la thématique, formation du personnel..."Ce que nous souhaitons faire, c'est une prise de conscience citoyenne pour que, lorsque vous êtes témoin d'une agression, vous puissiez le dire, vous puissiez réagir, que les victimes ne se sentent pas victimes et sachent dire non ou stop à un agresseur, un frotteur, un harceleur qui viendraient les opportuner", explique Gilles Fargier, directeur général d'Ilévia.420 000 femmes empruntent chaque jour le réseau. Des mesures ont également été prises dans les bus avec l'expérimentation de la descente à la demande après 22h sur les lignes 10, 12 et 14.