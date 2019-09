À Lille, la maison d'enfance de Charles de Gaulle se visite

La maison d'enfance de Charles de Gaulle se visite

Pour visiter le musée La maison se situe au 9 rue Princesse à Lille. Elle est ouverte au public du mercredi au samedi de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures et le dimanche de 13h30 à 18 heures. Les 21 et 22 septembre, des visites commentées d'une heure sont organisées en continu de 10 heures à 18 heures en entrée libre.

Charles de Gaulle a grandi dans la maison de ses grands-parents, au 9 rue Princesse. Aujourd'hui, 18 000 personnes découvrent chaque année les lieux de vie d'enfance du premier président de la VRépublique."Charles de Gaulle avait un tempérameent dès le plus jeune âge très déterminé, un peu indiscipliné. Il s'érige toujours en commandant de l'armée française dans il joue avec ses frères et ses cousins. Tout le monde sait qu'on lui laisse l'armée française et il vaut mieux qu'il gagne sinon il se met dans des colères assez importantes", raconte une guide du musée.En plus d'en apprendre sur sa personnalité, une exposition temporaire revient en ce moment sur les origines irlandaises du chef de la Résistance.Il faut en profiter puisque le musée fermera ses portes le 4 novembre prochain. Pendant un an, la cuisine et la lingerie seront rénovées, des parquets et des cheminées seront remis en état. "Le but est de redonner à la totalité de la maison son aspect de maison ancienne, comme à l'époque de de Gaulle", indique le musée.La réouverture est prévue le 22 novembre 2020, 130 ans jour pour jour après la naissance de Charles de Gaulle.