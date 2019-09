A Lille, Martine Aubry demande la gratuité des transports dès 2020 pour certaines catégories

J’ai demandé la gratuité dès 2020 pour les jeunes de - 18 ans,les étudiants, lycéens de + 18 ans, les personnes en situation de handicap,les retraités à faibles revenus et la mise en place de la gratuité les jours des pics de pollution. — Martine Aubry (@MartineAubry) September 5, 2019



A Dunkerque, le transport est gratuit depuis un an

Merci @MartineAubry et aux élus Lillois pour la qualité et la richesses des échanges que nous avons eu ce matin. Nous sommes fiers à @Dunkerque de pouvoir être utile, grâce à notre expérience, au débat sur la gratuité des transports qui est plus que jamais d'actualité. https://t.co/W8Ap7Px4z9 — Patrice Vergriete (@P_Vergriete) September 5, 2019

Une lettre au président de la MEL pour préciser sa demande

2020 : une réalisation post-mandat de Martine Aubry

Dunkerque, Valenciennes et Calais : en route vers la gratuité Dunkerque est devenue la plus grande ville d'Europe avec un réseau de transport en libre accès. Elle a ouvert le bal de la gratuité des transports en septembre 2018.

A Calais, la gratuité totale est prévue pour 2020 au sein de l'agglomération. La mesure avait été annoncée au début du mouvement des gilets jaunes.

Dès à présent, à Valenciennes, les transports sont gratuits pour les moins de 25 ans habitant dans le ressort territorial pour un abonnement annuel.

De 25,20 à 29,50 euros l'abonnement mensuel, c'est une somme que jeunes, retraités et personnes handicapées pourraient bientôt ne plus payer si l'annonce de Martine Aubry, maire de Lille, prend forme en 2020."J'ai demandé la gratuité dès 2020 pour les jeunes de moins de 18 ans, les étudiants, lycéens, les personnes en situation de handicap, les retraités à faibles revenus et la mise en place de la gratuité les jours des pics de pollution", a annoncé la maire lilloise sur son compte Twitter alors qu'elle était en déplacement à Dunkerque.Comme d'autres élus lillois et métropolitains, elle était conviée par le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete, pour échanger sur la gratuité dans les transports en commun, mise en place dans la ville du Nord depuis un an. Le maire s'est dit fier de sa ville, "utile [...] au débat sur la gratuité des transports qui est plus que jamais d'actualité".A Dunkerque, après trois ans d'expérimentation le week-end, la gratuité a fini par s'étendre à la semaine le 1er septembre 2018.Martine Aubry a posté sur Twitter la lettre qu'elle a adressée à Damien Castellain, président de la métropole lilloise (MEL), datée du 31 août 2019. Elle y fait la demande officielle de cette gratuité partielle : "J'ai été amenée à m'exprimer publiquement [...] sur la nécessité de mettre en oeuvre une gratuité progressive des transports publics".Elle ne demande qu'une gratuité partielle car elle se dit "consciente qu'un passage immédiat et intégral engendrerait une perte de recettes d'une centaine de millions d'euros que la MEL n'est absolument pas en mesure de compenser actuellement".Elle revendique donc de viser des "publics prioritaires pour bénéficier d'une première étape de la gratuité".Cette démarche s'inscrit selon la mairie "dans la suite de ce qui a été fait durant ces trois dernières années" avec le plan de déplacement pour réduire les flux de voiture dans le centre-ville, la diminution de leur vitesse sur le périphérique, de 90 km/h à 70 km/h et dans le centre de 50 km/h à 30 km/h ou encore le franchissement du cap des 100 km de pistes cyclables à Lille.Pour l'instant, aucune réponse au courrier n'aurait été donnée par Damien Castellain.Cette mesure, bien qu'annoncée, devrait prendre forme seulement en 2020, donc possiblement après les municipales des 15 et 22 mars. Pour l'instant, Martine Aubry suspend l'annonce de sa candidature à la mairie à fin septembre tandis que la plupart des candidats se sont déjà déclarés. Après avoir rencontré Patrick Kanner, sénateur socialiste du Nord le 3 septembre , plusieurs indices laissent penser à une future candidature de la maire lilloise pour un quatrième mandat.