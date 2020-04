12 entrepreneurs et médecins du Nord Pas-de-Calais se sont relayés pour un triathlon Ironman confiné

Le live de ce confin'man a duré 2h30.

Une organisation faite maison mais un résultat professionnel

L'entrepreneur et cycliste Cyril Delbecq était installé dans son jardin pour sa partie de l'Ironman confiné. / © C. DELBECQ

Ils veulent montrer qu'il est possible de faire du sport et de garder du lien social en restant chez soi

"J'ai vraiment l'impression d'avoir fait ma course du dimanche avec mes copains", explique Cyril Delbecq. Pourtant, cet entrepreneur nordiste a roulé l'équivalent de 60 kilomètres à vélo sur son home trainer depuis chez lui. Ce dimanche matin, une femme et onze hommes se sont élancés à distance pour réaliser ensemble le plus grand triathlon existant : 3,8 kilomètres de natation, 180 kilomètres à vélo et 42 kilomètres de course à pied. Le tout, en 10 heures, 17 minutes et 25 secondes.Au sortir de l'effort, tous sont ravis de leur performance, et surtout de leur opération. Il y a une semaine au cours d'un "apéro virtuels", les sportifs habitués des marathons et des triathlons forment les équipes et se répartissent les rôles. Une équipe de six médecins affronte une équipe de six entrepreneurs. De chaque côté, une personne nagera, trois pédaleront et deux coureront."Hier on a eu une petite frayeur, le rideau de la piscine des voisins chez qui je devais nager ne s'ouvrait plus", se souvient Jérôme Mizon, nageur de l'équipe des médecins et chef des urgences de Seclin.Pour faire profiter un maximum d'internautes de leurs exploits, les sportifs imaginent un dispositif filmé et diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on pouvait voir sur la page Hello Lille les 12 athlètes en plein effort, le tout commenté par des poinutres des disciplines. Le Belge Frédérik Van Lierde, champion du monde d'Ironman, est par exemple venu partager son expérience sur le live Facebook, comme une véritable émission de sport.Pendant plusieurs heures, les sportifs ont donc pu se voir les uns les autres et communiquer pendant les épreuves. Ce n'est pas la première fois que la bande de copains s'entraînent ensemble depuis le début du confinement. "En vélo on se met régulièrement en visioconférence chacun chez soi", selon Gilles Lechantre. Lui a courru ses 60 kilomètres de vélo depuis sa terrasse de Marcq-en-Baroeul, côté entrepreneur.Côté affluence, l'opération est un succès : plus de 11 000 personnes ont suivi le live ce dimanche et 2353 personnes ont "liké" l'initiative.Au delà du défi entre copains, les athlètes veulent souligner l'importance du sport santé. "J'essaie de faire 3 séances hebdomandaires, elles me permettent de relâcher le stress", affirme Jérôme Mizon, le chef des urgences. L'événement a d'ailleurs eu lieu au profit de l'association Sports dans la ville , qui promeut l'insertion sociale par le sport en France. Au total, plus de 2 500 euros auront été récoltés aujourd'hui, dont 2000 de la fondation Decathlon qui c'était engagée à soutenir l'événement.Les sportifs veulent aussi montrer qu'il est possible de conserver un lien social par le sport pendant le confinement, à travers la visioconférence.Après deux heures et demi d'effort, impossible de départager les deux camps, qui ont finalement plus couru ensemble que les uns contre les autres. Les sportifs en sont tout de même persuadés, ils poursuivront d'autres projets de ce type.