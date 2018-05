Docteur à 17 ans ! Bravo à Hugo Sbai, ancien @EPFL qui vient de soutenir sa thèse @univ_lille !https://t.co/ExuDBaU7GD pic.twitter.com/JjYZfk4See — Université de Lille (@univ_lille) 24 avril 2018

Bac à 12 ans

Hugo Sbai a commencé l'@EPFL à 12 ans et a diplômé à l'âge de 16 ans #prixdelajeunesse #Magistrale2017 pic.twitter.com/QjjwU9qA5X — EPFL Events (@EPFLevents) 7 octobre 2017

J'ai été traité comme tout le monde

Fraîchement majeur, il a déjàLe jeune Hugo Sbai a un parcours hors-norme : ledernier, peu avant son 18anniversaire, il est devenu le plus jeune docteur de l'Université de Lille. Son doctorat, intitulé "Système de vidéosurveillance intelligent et adaptatif, dans un environnement de type FOG/CLOUD",, alors qu'une thèse demande normalement trois ans de préparation. "Ça s'est fait a posteriori" explique Hugo Sbai, modeste. "Une fois que j'ai fait le travail, l'université a considéré que c'était suffisant."Originaire de l'Essonne, Hugo a obtenu le baccalauréat scientifique- mention très bien -. "J'ai surtout eu beaucoup de chance" assure-t-il, et surtout "des personnes qui m'ont aidé à toutes les étapes." À commencer par sesAlors qu'il démarre une licence, puis unà l'école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse, il suit en parallèle une formation via le Centre audiovisuel d'études juridiques. "Ma sœur a fait le même parcours" confie le jeune homme. "Quand on est à deux, c'est plus facile."Malgré son jeune âge, Hugo. À l'université, "j'ai été traité comme tout le monde".Le docteur a démarré une nouvelle formation, cette fois à l'université d'Oxford, toujours dans le domaine de la cybersécurité. Quant à l'avenir, rien n'est encore décidé. Enseignement ? Industrie ?

Reconnaissant envers ceux qui l'ont aidé, Hugo Sbai a aussi tenu à remercier ses deux tantes Florence et Myrian, sa sœur Marion, son professeur encadrant à Lille 1 Samy Meftami, ainsi que Mathieu, Adam, Karim, Nathalie et Djamel.